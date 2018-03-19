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В России выросло число безработных
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Число безработных в России за неделю выросло на 0,3% — до 801 тыс. человек 

Rambler News Service 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 7 по 14 марта выросло на 0,3% — до 801 360 человек., сообщает Минтруд.
Рост численности безработных отмечен в 54 регионах. Наибольший рост зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) , Мордовия, Чувашской Республике, Рязанской, Ульяновской областях и Хабаровском крае.
За отчетный период снижение числа безработных произошло в 26 регионах. Наибольшее снижение зафиксировано в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия, Ставропольском, Камчатском краях, Новгородской, Брянской и Тульской областях.
Не изменилась численность безработных в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, республиках Дагестан, Коми, Пензенской и Московской областях.
В годовом выражении число безработных в России снизилось на 13,2%. Годом ранее показатель составлял 923 270 человек.
По состоянию на 14 марта 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.
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