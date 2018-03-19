G20: криптовалюты не представляют рисков для финансовой стабильности 

Финансовые эксперты на саммите G20 заявили, что криптовалюты не представляют никаких рисков для международной финансовой стабильности. Одно из таких заявлений передал в своем письме, Марк Карни, председатель Совета по финансовой стабильности, а также руководитель Банка Англии, сообщил, что возглавляемая им организация не рассматривает новую технологию как угрозу, во всяком случае, на данном этапе. По данным банкира, рынок криптовалют сегодня оценивается менее чем в 1% от мирового ВВП. Он сравнил этот показатель с размерами свопов кредитного дефолта, объем которых во время финансового кризиса 2008 года достиг 100% мирового ВВП. «В силу ограниченных возможностей использования в экономике, эти платежные инструменты не могут оказать существенного влияния на мировой финансовый рынок», — отметил Карни. В своем письме господин Карни предложил присоединиться к дискуссии, посвященной криптовалютам, остальных участников и экспертов саммита G20 в Аргентине.
фото: Bank of England / Flickr