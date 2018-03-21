США обвалят рубль

Вечером 21 марта Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США опубликует заявление по итогам своего двухдневного заседания, объявив решение по ставкам. Как ожидается, они будут повышены на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых.

Все последние дни инвесторы и эксперты находятся в тревожном ожидании, продолжая гадать повысит ли Федрезерв (ФРС) США ставку в четыре раза в этом году вместо трёх, как это прогнозировалось регулятором после декабрьского заседания.

По мнению аналитиков Sberbank CIB , Пауэлл с момента своего прихода в ФРС в 2012 году не отклонялся от «генеральной линии в части процентных ставок, но это не означает, что так будет и дальше».

Как считают они, есть все основания полагать, что сегодня он займёт более жесткую позицию в вопросе повышения ставок. Если эти опасения оправдаются, то это может позитивно повлиять на курс доллара и доходность гособлигаций США.

Большинство российских эксперты убеждены, что такое сочетание факторов будет неблагоприятным для валют развивающихся рынков. Так, аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин считает, что для рубля более высокая резервная ставка ФРС будет означать уменьшение интереса со стороны трейдеров, а также снижение курса национальной валюты к доллару до отметок 59-60 рублей за «зелёный».

«От слишком сильного падения рубль может спасти лишь дорожающая нефть», — подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на вечерних торгах Лондонской биржи увеличилась на до 68,85 долл. за баррель.

Контракты на нефть марки WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени поднялась до 64,72 долл. за баррель.

В ходе торгов на Московской бирже утром в среду, 21 марта, национальная валюта укрепилась по отношению к своим западным коллегам. Впервые за неделю курс доллара США упал на 21 копейку. Цена за единицу — 57 рублей 50 копеек. Евро потерял в цене сразу 66 копеек. Официальный курс на четверг — 70 рублей 57 копеек.

Кстати, после значительно роста во вторник, в среду, 21 марта, в цене по отношению к рублю потерял фунт стерлингов. Британская валюта упала в цене на 37 копеек — до 80 рублей 71 копейки.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что курс доллара расчётами «на завтра» составил 57,7033 руб.

Это значение на 0,1512 руб. превышает стоимость доллара, объявленную Центробанком накануне и на 16 копеек больше зафиксированного на открытии торгов на Московской бирже.

Курс евро по сравнению с предыдущим днём вырос на 0,6298 копейки и составил 71,2347 рубля, что на 0,64 рубля выше курса, отмеченного на Московской бирже в 10 утра.

Новости курса валют: Открытие Московской биржи отмечено ростом курса доллара