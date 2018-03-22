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Определен период серьезных колебаний курса рубля
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Определен период серьезных колебаний курса рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
При этом новости, связанные со ставками ФРС и ЦБ, рынком по большому счету уже отыграны, подчеркнул эксперт в интервью "Российской газете".
Что же до нефти и налогов, то эти два фактора никогда не переставали влиять на курс рубля. Правда, от черного золота зависимость уже не такая серьезная, как раньше, но она все равно остается.
И все же представить себе, что совсем скоро будет какой-то долгий период стабилизации курса национальной валюты, когда она будет колебаться совсем в небольших пределах, нельзя.
"Я думаю, — прогнозирует Микаелян, — еще как минимум год будет колебаться курс нацвалюты к доллару и евро в диапазоне 1-1,5 доллара".
Вчера рубль укрепился к доллару и евро в рамках утренних торгов на Московской бирже, однако далее торги несколько сгладились, национальная валюта развернулась в сторону небольшого снижения к евро, а также стабилизировалась к доллару.
Официальный курс доллара на сегодня, 22 марта, составляет 57 рублей 49 копеек (ослабление на 21 копейку). За евро дают 70 рублей 57 копеек (ослабление на 66 копеек).
Российская Газета: последние новости
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