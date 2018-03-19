Эксперты рассказали, что будет с рублем

Финансовые аналитики дали RT свои прогнозы по курсу рубля на ближайшие месяцы. По мнению экспертов, причина текущего ослабления национальной валюты в том, что инвесторы ожидают выступления нового главы ФРС США и отыгрывают данные о росте объема добычи нефти в американском секторе.

При этом по мнению аналитиков, российские выборы не оказали существенного влияния на курс рубля — дело в поведении инвесторов, заблаговременно заложивших в цену активов ожидания итогов президентской гонки.

Внешний фон для рубля пока не самый благополучный, пока Москва все еще в стадии конфронтации с Лондоном. Плюс, в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в отношении России , считает старший аналитик Alpari Анна Бодрова

«Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении», — пояснила эксперт.

По ее мнению, основная интрига для российской валюты сложится после майских праздников, когда станет ясно, кто именно возглавит правительство РФ , и каким будет состав кабмина. По прогнозу Бодровой, «в краткосрочной перспективе доллар будет колебаться в диапазоне 57,40—57,85 рубля».

Ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк отметил в разговоре с агентством, что российский рынок сейчас частично реагирует на состояние глобальной площадки, где инвесторы на данный момент стараются не рисковать. Игроки ожидают решения ФРС США по базовой ставке и заявлений нового главы ведомства Джерома Пауэлла