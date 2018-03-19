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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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Эксперты рассказали, что будет с рублем 

BFM.RU 7 часов назад
Фото: Прайм
Финансовые аналитики дали RT свои прогнозы по курсу рубля на ближайшие месяцы. По мнению экспертов, причина текущего ослабления национальной валюты в том, что инвесторы ожидают выступления нового главы ФРС США и отыгрывают данные о росте объема добычи нефти в американском секторе.
При этом по мнению аналитиков, российские выборы не оказали существенного влияния на курс рубля — дело в поведении инвесторов, заблаговременно заложивших в цену активов ожидания итогов президентской гонки.
Внешний фон для рубля пока не самый благополучный, пока Москва все еще в стадии конфронтации с Лондоном. Плюс, в ближайшее время нельзя исключать новых санкций в отношении России, считает старший аналитик Alpari Анна Бодрова.
«Поведение доллара США сейчас основано на ожидании более агрессивной, чем прогнозировалось ранее, риторики ФРС в отношении процентных ставок. Эти два момента оставляют рубль в достаточном напряжении», — пояснила эксперт.
По ее мнению, основная интрига для российской валюты сложится после майских праздников, когда станет ясно, кто именно возглавит правительство РФ, и каким будет состав кабмина. По прогнозу Бодровой, «в краткосрочной перспективе доллар будет колебаться в диапазоне 57,40—57,85 рубля».
Ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк отметил в разговоре с агентством, что российский рынок сейчас частично реагирует на состояние глобальной площадки, где инвесторы на данный момент стараются не рисковать. Игроки ожидают решения ФРС США по базовой ставке и заявлений нового главы ведомства Джерома Пауэлла.
Финансовые аналитики также напоминают об очередном заседании совета директоров ЦБ РФ, намеченном на 23 марта, на котором регулятор будет обсуждать вопрос об уровне ключевой ставки в России.
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