Рост японского экспорта ослабел в феврале 

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Экспорт Японии вырос 15-й месяц подряд в феврале, замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку поставки замедлились в связи с празднованием лунного Нового года, передает Reuters.
Данные министерства финансов показали, что экспорт Японии вырос на 1,8%, что примерно соответствует росту на 1,9%, который прогнозировали опрошенные Reuters экономисты. Увеличение последовало за пересмотренным ростом на 12,3% в январе. В натуральном выражении экспорт Япония в феврале упал на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что стало первым падением за 13 месяцев, как свидетельствуют данные. Аналитики отметили, что февральское сокращение экспорта стало единовременным, поскольку зарубежный спрос является стабильно высоким. "Искажение из-за лунного Нового года вызвало резкое замедление в феврале, но тенденция к росту осталась нетронутой. Экспорт Японии поддерживает растущую тенденцию, отражающую высокий рост мировой экономики, и ожидается, что перспективы продолжат увеличиваться", — отметил Йошимаса Маруяма, главный экономист SMBC Nikko Securities. "Основываясь на твердой тенденции в заказах на зарубежные машины и высоком уровне деловых настроений во всем мире, мы видим надежный прогноз экспорта", — сказал экономист Barclays Securities Юйчиро Нагай. Аналитики ожидают, что глобальный спрос на полупроводники и электроника будет способствовать расширению экспорта, но они также опасаются, что импортные тарифы США на сталь и алюминий могут спровоцировать торговые войны. Согласно оценкам SMBC Nikko Securities Maruyama реальный экспорт вырос в среднем на 3,6% в январе и феврале, увеличившись на 1,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом, при этом экспорт увеличился восьмой квартал подряд в январе-марте. По регионам экспорт в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, упал на 9,7% в годовом исчислении в феврале, свидетельствуют торговые данные. Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины экспорта Японии, в феврале-феврале сократились на 3,2%. Поставки в США выросли на 4,3% в феврале-феврале, чему способствовали гибридные автомобили. Автомобильные поставки в США подскочили на 12,3%. Данные по торговле показывают, что чистая торговля, возможно, повлияла на рост валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем квартале, но некоторые экономисты ожидали отскока в объемах экспорта в марте. Профицит торгового баланса Японии с США вырос на 3,4% в феврале до 631 млрд иен ($5,94 млрд) — первое увеличение за три месяца, в то время как Трамп ищет возможность заключать двухсторонние сделки для устранения дисбаланса в торговле в рамках его политики America First.