Переизбрание Путина: что ждет рубль

Торговые площадки открылись умеренным ростом, а рубль немного подешевел к доллару. Выборы президента РФ оказали слабое влияние на российский фондовый рынок: переизбрание Владимира Путина было заложено в котировки, а самочувствие рубля гораздо больше зависит от геополитических, а не внутренних факторов.

Наутро после президентских выборов фондовые рынки РФ открылись умеренным ростом. В первые минуты торгов индекс МосБиржи поднялся на 0,28% — до 2301,03 пункта, долларовый индекс РТС подрос на 0,52% — до 1260,82 пункта.

Рубль же первый торговый день после переизбрания Владимира Путина на пост главы государства начал разнонаправлено: на Московской бирже курс доллара к рублю на начало торговой сессии 19 марта вырос по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии на 8 копеек — до 57,57 рубля. По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 4 копейки: курс составил 70,6 рубля.

По данным торгов на Московской бирже в 11:00 мск, рубль стабилен к бивалютной корзине. Он торгуется на уровне 57,5 рубля за доллар, по отношению к евро — укрепляется на 0,22% до 70,57 рубля.

Рынки не очень активно отреагировали на победу кандидата номер четыре. Инвесторы заблаговременно готовятся к таким крупным новостным событиям, как выборы, и уже сейчас можно предположить, что основная тревога участников рынка касаемо ужесточения риторики действующего президента после вероятного переизбрания, по-большей части, включена в котировки, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Довольно сдержанное настроение инвесторы демонстрировали и после предыдущих президентских выборов. В 2012 году основные индексы и курс национальной валюты поддерживала высокая цена на нефть — баррель Brent тогда ушел за $120, WTI также стоила выше $100 за «бочку» и относительно благоприятная внешняя конъюнктура. И даже последовавшие после думских выборов 2011 года акции протеста и митинги после избрания главы государства значительного влияния на курс российской валюты не оказали: рубль в 2012 году укреплялся.

Если проследить за предыдущими президентскими выборами в новейшей истории РФ — в 1996, в 2000, 2004, 2008, 2012 гг. — то в большинстве случаев индекс РТС демонстрировал рост за несколько месяцев до выборов, отражая положительные ожидания инвесторов.

По данным исследования БКС, за месяц до выборов в 2000 году индекс ММВБ (МосБиржи) вырос на 30,7%, в 2004 году — на 1,9%, в 2008 году — на 1,2%, в 2012 году — на 2,8%. При этом курс национальной валюты укреплялся, цены на нефть шли вверх. Менее радостную картину можно отследить спустя три месяца после выборов — практически во всех случаях индексы показали снижение на 11-20%. Курс рубля перед выборами также традиционно укрепляется.

В этом году на фондовые рынки и курс рубля влияние оказывали довольно много факторов, в том числе внешнеполитических. Эффект выборов в них выделить довольно сложно. В конце января курс национальной валюты попал под влияние «Кремлевского доклада», в феврале рубль продемонстрировал небольшое снижение, затем отыграл свои позиции.

В немалой степени поддерживался курс ценами на нефть — баррель марки Brent уверенно ушел за $60 и уже по состоянию на 19 марта торгуется выше $65,9. Влияло на мировые рынки и турбулентность на американских фондовых площадках, и новый виток протекционистской политики президента США Дональда Трампа . В меньшей степени, но все же отразилась на настроении инвесторов геополитическая напряженность в отношениях между РФ и Великобританией

По мнению аналитиков, нынешние выборы на курс рубля не будут иметь большого влияния.

Гораздо больший вес в формировании курса сейчас играет экономическая статистика из США и внешнеторговые планы Дональда Трампа, заставляющие игроков с настороженностью относиться к рискованным активам и выбирать стабильные инструменты.

В этом плане возможная глобальная турбулентность оказывает на рубль гораздо большее влияния, нежели недавние санкции Великобритании и потенциальные запреты США, так как в первом случае под удар попадает не только сам рубль, но и нефть, о чьей роли в ценообразовании отечественной валюты забывать не стоит, отмечает Мащенко.

Большего внимания заслуживает очередной виток геополитической напряженности, совпавший с ростом иностранных инвестиций в российские бумаги, и динамика нефтяных котировок, полагает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский

Отсутствие стимулов к дальнейшему росту способно обеспечить нефти затяжной коридор в $61-66 за баррель, следовательно рубль не сможет получить поддержку со стороны основного драйвера. Возможный негативный сценарий — более глубокая коррекция нефти — до $50-55 за баррель — в таком случае доллар подорожает и закрепится выше 60 рублей, рассуждает аналитик.

Впрочем, начинается новый налоговый период, что обеспечит спрос на отечественную валюту, на этом фоне пара доллар/рубль вернется к 57 руб., добавляет эксперт.

Последнее время на торговых площадках не происходит большой активности. Больше всего рынок реагирует на внешние геополитические факторы. От этих факторов будет зависеть и самочувствие рубля, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев

Для того, чтобы определить, куда пойдет рубль следим за индексами цен так называемых мусорных (высокодоходных) облигаций, за ценой нефти Brent, за санкциями Запада, добавляет директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов

В базовом сценарии прогноза, который в прошлом году сделало Минэкономразвития , в 2018 году ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 годом с 59,4 до 64,7 рублей за доллар «под воздействием увеличения отрицательного сальдо счета текущих операций, которое будет происходить из-за снижения экспорта в результате падения цен на энергоносители и продолжающегося роста импорта на фоне восстановления экономики». Бюджет на текущий год рассчитан из $40 за баррель и курса в 64,7 рублей за доллар. Но текущая ситуация на нефтяном рынке и, соответственно, на валютном пока кардинально отличается от этого прогноза.

В консенсус-прогнозе Центра развития Высшей школы экономики аналитики отмечают, что курс доллара к концу года может составить 59,3 рубля.