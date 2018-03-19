Новак: отказ от российского газа навредит потребителям Великобритании

"Если заявления об альтернативных России источниках газа станут реальностью, это в первую очередь принесет вред потребителям, потому что не будет им выгодно. Российский газ, я считаю, на сегодня имеет самую конкурентную цену. Это надежный источник, и в случае похолоданий мы можем очень быстро наращивать объемы добычи", — сообщил министр.

Он подчеркнул, что договор Европы с Россией подразумевает продолжение поставок газа «на наиболее выигрышных условиях, в том числе с точки зрения цены». По мнению Новака, другие страны-экспортеры голубого топлива не смогут обеспечить такие же выгодные условия.