Прибыль российских банков снизилась

Прибыль банков РФ в январе-феврале снизилась на 16%

"За январь–февраль 2018 года прибыль по банковскому сектору составила 178 миллиардов рублей (за аналогичный период 2017 года — 212 миллиардов рублей)", — говорится в документе. Прибыль российских банков в январе-феврале снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 178 миллиардов рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о динамике развития банковского сектора.

"Справедливая оценка их активов повлияла на показатели всего банковского сектора. Прибыль по банковскому сектору в январе–феврале 2018 года без учета финансовых результатов таких банков превысила 280 миллиардов рублей", — указывает ЦБ. Как отмечает регулятор, на показатели прибыли по банковскому сектору оказывают влияние проходящие процедуру финансового оздоровления банки, своевременно не признававшие убытки за предыдущие периоды их деятельности.

"Вклады населения в феврале выросли на 1,4%, до 25,8 триллиона рублей, практически полностью компенсировав сезонное январское снижение", — говорится в материалах регулятора. Вклады населения в банках РФ за февраль выросли 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,8 триллиона рублей.

При этом за январь-февраль вклады населения снизились на 0,1%.

Розничный кредитный портфель банков РФ в феврале 2018 года вырос на 0,9%, до 12,4 триллиона рублей, корпоративный — практически не изменился — 30,2 триллиона рублей.

Совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,3%, до 42,6 триллиона рублей.

"За январь-февраль 2018 года кредиты, предоставленные банковским сектором экономике, выросли на 1,2%, в том числе кредиты нефинансовым организациям — на 1%. Портфель кредитов физическим лицам увеличился за это время на 1,7%", — говорится в сообщении регулятора.