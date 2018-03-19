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Варшава призвала Берлин бойкотировать «Северный поток-2»
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Варшава призвала Берлин бойкотировать «Северный поток — 2» из-за Скрипаля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Польша попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2" из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.
В понедельник Варшаву посетит канцлер Германии Ангела Меркель и проведет переговоры с руководством страны.
"Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", — сказал Шиманьский.
При этом он признал, что "мы можем только убеждать Германию в том, что с "Северным потоком-2" связаны лишь негативные последствия, в то же время Германия — это независимая страна, так же как и Польша".
Вместе с тем, глава немецкого МИД Хайко Маас заявил в пятницу, что Германия не связывает свое участие в "Северном потоке-2" с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, отмечая, что "это проект хозяйственный",
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
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