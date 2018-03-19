Выгодные вложения: западные инвесторы реагируют на рост и стабильность российской экономики

Рост иностранных инвестиций, вызванный повышением интереса иностранных инвесторов к российской экономике, основан на двух условиях — очевидном росте экономики и ее стабильностью, обеспеченной работой властей.

За неделю с 7 по 14 марта общий объем иностранных инвестиций в российский фондовый рынок составил $146 млн Неделей раньше объем составлял $112 млн). Всего за последние три недели было инвестировано $597 млн, пишет «Коммерсант».

В то же время основной поток инвестиций шел через глобальные инвестиционные фонды, направившие в Россию за три недели $637 млн Это связано с высоким ростом мировой экономики и повышением привлекательности развивающихся рынков.

Весеннее оживление

В любом случае инвестиционный процесс ускоряется тогда, когда имеются позитивные сдвиги в экономике, и не только на уровне формальных показателей, и в смысле понимания, что приходят более стабильные, по-хорошему более предсказуемые, без потрясений, времена, говорит Михаил Беляев

"Общая ситуация в России такова, что потрясений не будет, резких перемен на рынке тоже нет. Кроме того, нужно иметь ввиду, что после относительно тихого периода, вялых января-февраля деловая активность начинает раскручиваться именно весной. И предприниматели оживают, и бюджетный процесс начинает двигаться — все это те слагаемые, которые раскручивают инвестиционную активность, толкают эту машину вперед", — отметил эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Усилия властей

Не последнюю роль в привлекательности экономики, демонстрирующей потенциальным инвесторам рост, играет и политическая составляющая, — на уровне и усилий, работы властей, и на уровне той самой стабильности, обеспечение которой также ускоряет привлечение иностранных средств.

"Даже увязывая ускорение инвестиций с политическими причинами, все равно мы видим прямое движение экономики страны, и, конечно, этот положительный процесс имеет отношение к действиям властей. А политическая стабильность, само собой, выступает своего рода залогом того, что инвестиционный процесс развивается и будет идти вперед", — сказал Михаил Беляев.

Даже если мы будем воспринимать инвестиции просто как рынок ценных бумаг, какие-то из этих бумаг портфельные, какие-то реальные, в любом случае если на фондовом рынке дела идут хорошо, это одновременно и отражает положительные импульсы в экономике, и при этом само по себе позитивно на экономику влияет.

"С любой точки зрения как ни смотри, все равно мы приходим к тому, что экономика идет в рост", — резюмировал эксперт ФБА «Экономика сегодня».