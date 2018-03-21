В Кремле нет информации, помогала ли РФ Венесуэле создавать криптовалюту

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Кремль не располагает информацией о том, помогали ли российские IT-специалисты Венесуэле создавать национальную криптовалюту, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро». Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж «петро» достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Также в стране возникают и другие альтернативные цифровые валюты. "Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет, и я не знаю, что является источником этой информации", — сказал Песков, отвечая на вопрос, оказывала ли Россия или российские специалисты поддержку Венесуэле в запуске национальной криптовалюты. "Также я не знаю, насколько она соответствует действительности", — добавил он.