США вводит санкции на криптовалюту Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, накладывающее на Венесуэлу новые санкции из-за криптовалюты «petro». Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg. Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение. Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти газа, золота и алмазов, в феврале текущего года. Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой. Ранее сенаторы Боб Менендез, Марко Рубио и Билл Нельсон направили письма в министерство финансов США, в которых задали вопрос, как ведомство собирается защищать американских инвесторов и предотвратить деятельность Венесуэлы по привлечению дополнительных средств. Министерство финансов США пока не дало ответа на эти запросы, но предупредило, что американцы, купившие венесуэльские токены, тоже могут попасть под санкции. Позднее сотрудники аппарата Менендеза подтвердили, что он продолжает попытки добиться ответа от министерства финансов. В отличие от подавляющего большинства других криптовалют El Petro обеспечивает реальный актив — 5 млрд баррелей нефти на месторождении Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа. "Нефтяную" криптовалюту Венесуэлы критиковали и ее собственные граждане. К примеру, местный парламент назвал ее «незаконной» и неконституционной. И хотя президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что ему уже удалось привлечь в ходе пресейла «petro» $5 млрд, никаких доказательств в подтверждение своих слов он до сих пор не предоставил.Mashable отмечает, что возможные меры Вашингтона против El Petro могут означать сигнал другим государствам, которые находятся под санкциями США, в том числе России, чтобы те воздержались от выпуска собственной государственной криптовалюты.