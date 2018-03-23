СМИ: президент Венесуэлы дал указание госкомпании PDVSA продавать нефть за криптовалюту

ТАСС , 23 марта. Государственная нефтегазовая компания PDVSA и другие госкомпании страны, которые занимаются экспортными поставками, могут начать торговать своими продуктами за созданную в южноамериканской стране криптовалюту El Petro. Соответствующее распоряжение отдал в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро , сообщил государственный канал VTV.

"PDVSA, базовые компании и те предприятия, которые торгуют за иностранную валюту, уполномочены с сегодняшнего дня получать El Petro за свои экспортные поставки", — заявил Мадуро в телетрансляции в президентском дворце Мирафлорес. Он добавил, что государственные компании смогут поставлять свои продукты за венесуэльскую криптовалюту «во все страны мира и всем предприятиям мира». Одновременно Мадуро дал указание Венесуэльской корпорации внешней торговли (Corpovex) «немедленно начать использование El Petro» при оплате импорта в страну «продовольствия, медикаментов, промышленных и др. товаров».

Президент также объявил о создании в стране четырех «эксклюзивных экономических зон», где можно будет использовать венесуэльскую цифровую валюту «при купле-продаже товаров и [оплате] услуг». По словам главы государства, они будут функционировать на «острове Маргарита и прилегающих к нему районах (север страны), на острове и архипелаге Лос-Рокес (север), в специальной экономической зоне (на полуострове) Парагуана (северо— восток) и в приграничных муниципалитетах Уренья и Сан-Антонио (западный штат Тачира)».

Ранее Мадуро заявлял, что для покупки El Petro можно будет использовать несколько мировых валют, включая российские рубли. Он уточнил, что с 23 марта все юридические и физические лица, граждане и компании смогут приобретать венесуэльскую криптовалюту «напрямую в течение ближайших 15 дней за конвертируемые валюты: юани, рубли, турецкие лиры и евро».

Предпродажа El Petro началась 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. По словам Мадуро, инвесторы из более чем 130 стран выразили интерес к приобретению венесуэльской криптовалюты более чем на $5 млрд

В последние годы Венесуэла переживает острый социально— экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, этот показатель может достичь 14000%.