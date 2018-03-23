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Лидер Венесуэлы разрешил покупать криптовалюту El Petro за рубли
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Лидер Венесуэлы разрешил покупать криптовалюту El Petro за рубли 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Президент Венесуэлы Николас Мадуро перечислил валюты, за которые можно будет приобрести венесуэльскую криптовалюту Petro, передает местное издание El Universal.
Мадуро заявил, что прямая покупка El Petro может производиться в конвертируемых валютах таких, как юань, рубли, турецкие лиры и евро. Кроме того, El Petro можно будет купить за биткоины и Ethereum.
20 февраля Венесуэла начала выпускать собственную криптовалюту El Petro, которая обеспечена 5 млрд баррелей нефти. Позже резидент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США проводить любые операции с венесуэльской криптовалютой.
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