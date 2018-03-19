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Американцам запретили сделки с криптовалютой Венесуэлы
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Американцам запретили сделки с криптовалютой Венесуэлы 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, передает РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.
Все транзакции с цифровыми валютами и их заменителями, выпущенными правительством Венесуэлы после 9 января 2018 года, запрещены. Указ касается всех лиц в юрисдикции США.
Указ вступил в силу сразу после подписания 19 марта, уточнил Белый дом. Исполнение указа возложено на министерство финансов и госдеп США. Санкции введены «в свете недавних действий режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро в попытке обойти санкции США путем выпуска цифровой валюты», говорится в указе.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Сейчас курс доллара на «черном» рынке превышает 226 тысяч боливаров, однако официальный обменный курс в системе DICOM составляет порядка 44 тысяч. При этом в стране не хватает наличных денег, а власти только несколько дней назад ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу «черного» рынка всего около 0,5 доллара США.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро». Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж «петро» достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Также в стране возникают и другие альтернативные цифровые валюты.
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