Приток в активы РФ вырос третью неделю подряд

Приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 14 марта вырос до $146 млн против притока в $112 млн и в $111 млн за предыдущие 2 недели, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Фонды, ориентированные исключительно на Россию , снижают вложения, глобальные — увеличивают.

По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за отчетную неделю глобальные фонды (GEM) привлекли $117 млн в российские активы.

Фонды, инвестирующие исключительно в российский рынок (Russia-dedicated funds) обеспечили притоком только в $6,7 млн Из них пассивные фонды показали приток $93,5 млн, а активные фонды — $46,4 млн В целом фонды emerging markets привлекли $2,6 млрд против $768 млн неделей ранее, а глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли $2,5 млрд