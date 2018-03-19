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Приток в активы РФ вырос третью неделю подряд
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Приток в активы РФ вырос третью неделю подряд 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 14 марта вырос до $146 млн против притока в $112 млн и в $111 млн за предыдущие 2 недели, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Фонды, ориентированные исключительно на Россию, снижают вложения, глобальные — увеличивают.
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за отчетную неделю глобальные фонды (GEM) привлекли $117 млн в российские активы.
Фонды, инвестирующие исключительно в российский рынок (Russia-dedicated funds) обеспечили притоком только в $6,7 млн  Из них пассивные фонды показали приток $93,5 млн, а активные фонды — $46,4 млн  В целом фонды emerging markets привлекли $2,6 млрд против $768 млн неделей ранее, а глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли $2,5 млрд
Региональные фонды — на третьем месте по притоку. Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показали приток в $49,4 млн, Латинская Америка — в $283 млн, Бразилия — $380 млн, Китай — $1,3 млрд, Индия — $181 млн Фонды Азии (кроме Японии) по итогам отчетной недели получили отток на сумму $121 млн
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