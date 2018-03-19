Ещё
Существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах, — Аналитики Росбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах, — Аналитики Росбанка 

Прайм 5 часов назад
Фото: Прайм
Регулятор предложил на сей раз депозитный 5-дневный депозитный инструмент в объеме 920 млрд руб. и собрал более 1 трлн руб. заявок. Причина ажиотажа вокруг краткосрочного депозита, вероятно, связана с притоком рублевой ликвидности из бюджета. Согласно опубликованным факторам, счет расширенного правительства в период с 12 по 15 марта не только не зафиксировал оттока средств в связи с уплатой страховых взносов, но продемонстрировал резкий приток в объеме ок. 500 млрд руб. (без учета операций Минфина на валютном рынке и изменения задолженности по репо/депозитам).
Преждевременно говорить о повторении притока средств из бюджета в прошедшую пятницу, однако, в контексте наступления налоговых дат лишь в начале следующей недели существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах. Это сохраняет необходимость продления краткосрочных аукционов в целях удержания ставок «под контролем» вблизи уровня ключевой ставки. Брокерские котировки однодневных ставок в пятницу удержались в интервале 7.25-7.35%, а последний фиксинг Ruonia о/н показал снижение на 3 бп до 7.28%.
Прайм: последние новости
Новак: Возможный отказ Великобритании от российского газа нанесет вред потребителям Россия уходит от дорогих долгов СССР СМИ: Неналоговые сборы станут частью Налогового кодекса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»875
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие264
ЕС поддержал наказание России170
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова18
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение