Существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах, — Аналитики Росбанка

Регулятор предложил на сей раз депозитный 5-дневный депозитный инструмент в объеме 920 млрд руб. и собрал более 1 трлн руб. заявок. Причина ажиотажа вокруг краткосрочного депозита, вероятно, связана с притоком рублевой ликвидности из бюджета. Согласно опубликованным факторам, счет расширенного правительства в период с 12 по 15 марта не только не зафиксировал оттока средств в связи с уплатой страховых взносов, но продемонстрировал резкий приток в объеме ок. 500 млрд руб. (без учета операций Минфина на валютном рынке и изменения задолженности по репо/депозитам).

Преждевременно говорить о повторении притока средств из бюджета в прошедшую пятницу, однако, в контексте наступления налоговых дат лишь в начале следующей недели существует риск ограниченного предложения средств на недельных депозитах. Это сохраняет необходимость продления краткосрочных аукционов в целях удержания ставок «под контролем» вблизи уровня ключевой ставки. Брокерские котировки однодневных ставок в пятницу удержались в интервале 7.25-7.35%, а последний фиксинг Ruonia о/н показал снижение на 3 бп до 7.28%.