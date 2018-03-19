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Боливия хочет поставлять в Россию какао
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Боливия хочет поставлять в Россию какао 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Боливия хочет поставлять в РФ говядину, какао-бобы, кофе и каштаны, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров с представителями Национальной службы по безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции Боливии.
"Боливийская сторона выразила желание обсудить ввоз на территорию Российской Федерации мясной продукции, в частности говядины, и продемонстрировала презентацию касательно эпизоотической ситуации в стране и объема поставок животноводческой продукции… Также боливийские коллеги подняли вопрос о поставках растениеводческой продукции в Россию — какао-бобов, кофе и каштанов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрешение на поставку мясной продукции в РФ может быть выдано только после тщательного аудита боливийской системы государственного ветконтроля, а также после непосредственной инспекции боливийских предприятий.
При этом обсуждение поставок в Россию какао-бобов, кофе и каштанов можно будет провести после направления официального запроса боливийской стороны в Россельхознадзор и наличия фитосанитарного сертификата, гарантирующего, что данная продукция свободна от карантинных для РФ объектов.
Со своей стороны заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков поднял вопрос об экспортных поставках российского зерна и продуктов его переработки в Боливию, запросив фитосанитарные требования, предъявляемые к данной продукции.
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