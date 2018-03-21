Россия резко увеличила сбор и экспорт гороха

Россия в этом сельхозгоду (июль 2017 г. — июнь 2018 г.) поставит за рубеж рекордные 1,3 млн тонн гороха, который пользуется спросом на мировом рынке, заявил глава компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко

В прошлом сельхозгоду Россия поставила за рубеж 720 тыс. тонн гороха. Таким образом, экспорт увеличится в 1,8 раза. "Экспортный рекорд основывается на рекордном урожае. Горох перестает быть нишевой культурой, в прошлом году его сбор вырос до 3,3 млн тонн против 2,2 млн тонн в 2016 г. ", — заявил Петриченко в интервью "Интерфаксу" . Впервые в истории урожай гороха в России превысил урожай ржи (2,5 млн тонн).

В целом российский экспорт зернобобовых культур составит в этом сельхозгоду 1,6 млн тонн против 970 тыс. тонн годом ранее.

Темпы роста экспорта значительно опережают прошлогодние показатели. С 1 июля 2017 г. за рубеж отправлено 756 тыс. тонн гороха против 428 тыс. тонн с того же времени прошлого сельхозгода. Экспорт зернобобовых в целом составил 938 тыс. тонн против 650 тыс. тонн соответственно. С учетом февральских объемов экспорт гороха может составить 800 тыс. тонн, зернобобовых — 1 млн тонн.

Пакистан и Основным покупателем российских зернобобовых культур, а также гороха является Турция . Существенные объемы отправляют в Индию Бангладеш . "У этих стран одинаковая кухня, они также являются крупными покупателями зернобобовых в мире", — отметил Петриченко.

Вместе с тем в этом сельхозгоду России необходимо экспортировать не менее 1,7 млн тонн зернобобовых культур, чтобы избежать больших переходящих запасов к новому урожаю. В частности, горох нового урожая начинает поступать уже в июне.

В 2017 г. в России собрали 4,26 млн тонн зернобобовых культур против 2,94 млн тонн в 2016 г.