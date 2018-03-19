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Игорный бизнес принёс бюджету Кубани за январь и февраль 64 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Кубани за январь и февраль 64 млн рублей 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Кубанские Новости
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани на 1 марта 2018 года составила 60 млн рублей. Отчёт об исполнении краевого бюджета опубликован на сайте Министерства финансов Краснодарского края. Согласно отчёту, по состоянию на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 64 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за январь — 30,5 млн, а за февраль — 33,5 млн рублей.
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