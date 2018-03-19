По секрету: Бедность делает глупее

Фото: Кадр из фильма "Морозко"

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:

Скучаете по 1990-м?

Никогда не знаешь, какой подлости ждать, когда захватываешь рынок. Как завоевать доверие и деньги, в какой ресторан водить партнёров (и что там заказывать), чтобы проще было навязать свои условия?

Ужасы офисной жизни

Сам по себе офис не плох и не хорош. Но именно в нём расцветают пороки, которые очень сильно мешают

Европа стала доминировать благодаря картошке

Если бы понятие «суперфуд» существовало в XVIII веке, его точно применяли бы по отношению к картошке.

Бедность делает глупее

Людей с низкими доходами часто стигматизируют. Есть мнение, что они живут хуже либо потому что ленивы, либо потому что глупы и не понимают, как правильно распорядиться своим временем, чтобы заработать побольше

Мир разлюбил газировку