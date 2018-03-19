Руководители ФРС, вероятно, более позитивно оценят перспективы процентных ставок

В декабре руководители ФРС говорили о постепенном повышении процентных ставок, которое позволит сохранить дальнейшее укрепление экономики, не допуская ее перегрева.

С тех пор, на фоне всплеска налогово-бюджетного стимулирования, а также устойчивого роста и низкой занятости, у многих появились вопросы о том, насколько долго следует сохранять столь постепенный подход. Об этом свидетельствуют высказывания самих руководителей центрального банка в недавних интервью и выступлениях.

Вероятно, в среду руководители ФРС одобрят очередное повышение ставок, а также представят пересмотренные прогнозы, которые будут свидетельствовать об увеличении сторонников осуществления четырех, а не трех повышений ставок в этом году.

Более серьезный вопрос состоит в том, увеличится ли число руководителей ФРС, которые выступают за дополнительные повышения ставки в следующем году и через год, а также не решит ли центральный банк продолжать осуществлять повышения ставок до более высокого, чем прогнозировалось в декабре, уровня. Эти решения окажут широкомасштабное влияние на экономику, стоимость заимствований для потребителей, компаний и инвесторов.

Рынки пристально и настороженно следят за руководством ФРС, так как впервые с начала нормализации политики в 2015 году центральный банк скорее склонен ускорить, а не замедлить темпы повышения ставок.

Кроме того, грядущее заседание станет первым под председательством нового главы центрального банка Джерома Пауэлла , который обещал продолжать придерживаться пути постепенного повышения ставок, проложенного его предшественницей на этом посту, Джанет Йеллен

Из-за дополнительного налогово-бюджетного стимулирования «условия, в которых оказался Пауэлл, весьма отличаются от тех, которые предполагала для него Йеллен», отметил Кришна Гуха из Evercore ISI.

Выступая перед конгрессом, Пауэлл не сказал, как значительно он намерен повысить ставки в ближайшие годы. На вопрос о том, что может заставить ФРС осуществить четыре повышения ставок в этом году, он отметил, что перспективы экономики, по его мнению, улучшились с декабря, и этому среди прочего способствовала налогово-бюджетная политика.

"Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Некоторые данные усилят мою уверенность в том, что инфляция приближается к целевому уровню. Мировая экономика также укрепляется, а налогово-бюджетная политика становится более стимулирующей", — отметил он.

Еще одним признаком значительного изменения позиции руководства ФРС стали комментарии Лаэль Брейнард, которая в последние годы считалась влиятельной сторонницей весьма осторожного повышения ставок. В этом месяца она призналась, что более уверена в дальнейшем ускорении инфляции, которое позволит ФРС продолжить повышать процентные ставки.