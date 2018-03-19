Ещё
Китай удивил мир новым главой ЦБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай удивил мир новым главой центрального банка 

Вести Экономика 6 часов назад
Фото: EPA
Новым главой Народного банка Китая неожиданно назначен заместитель председателя центробанка И Ган, сообщает Bloomberg.
На сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган Китая) в понедельник была утверждена выбранная председателем КНР Си Цзиньпином кандидатура на пост главы Народного банка Китая. Как сообщали "Вести. Экономика", ранее ожидалось, что на посту главы центробанка 70-летнего Чжоу Сяочуаня сменит советник Си Цзиньпина по экономическим вопросам Лю Хэ.
Вместо этого Лю Хэ был назначен вице-премьером, что свидетельствует о том, что он будет играть ведущую роль в разработке политики при поддержке И.
Как отмечает Bloomberg, назначая заместителя председателя центробанка на пост главы регулятора, Китай сигнализирует о том, что он стремится к преемственности политики ЦБ.
Чжоу Сяочуань возглавлял Народный банк Китая в течение 15 лет. На этот период пришелся мировой финансовый кризис, пересмотр инструментов денежно-кредитной политики и повышение юаня до статуса резервной валюты.
60-летний И возглавит центробанк, влияние которого усиливается в стране и за рубежом и который сталкивается с серьезными вызовами. В процессе борьбы с финансовыми рисками Народному банку Китая нужно избежать негативных последствий для экономики, в которой соотношение долга к ВВП может превысить 300%.
Огромный разрыв между ростом денежной массы и реальной экономической активности подпитывал долговые риски, с которыми И должен бороться. В числе угроз для экономики Китая — теневой банкинг, пузырь на рынке недвижимости, высокий уровень использования заемных средств на государственных предприятиях и задолженность местных органов власти.
"Главная задача состоит в том, чтобы мы проводили разумную денежно-кредитную политику, продвигали реформы и открывали финансовый сектор, а также поддерживали стабильность всего финансового сектора", — сказал И журналистам в понедельник после его назначения.
Как и Чжоу, И свободно говорит на английском языке и имеет давние связи с мировыми экономическими лидерами. Он получил бизнес-образование в университете Хэмлайн в Сент-поле (штат Миннесота) и степень PhD по экономике в Университете Иллинойса, после чего перешел в Индианский университет в Индианаполисе в качестве профессора в 1986 году.
Между тем, Лю Кунь, бывший заместитель министра финансов, был назначен на место Сяо Цзе в качестве главы этого ведомства. Министр коммерции Чжун Шань переназначен на свой пост.
Вести Экономика: последние новости
РАНХиГС: начался рост зарплат из-за дефицита кадров Измаил пал: ж/д в Молдавию разорит порты Украины Сланцевые бурильщики США впервые вышли на прибыль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»916
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие283
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
ЕС поддержал наказание России176
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова21
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение