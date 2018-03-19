Рынок акций РФ снизится, рубль вырастет, итоги выборов мало скажутся на динамике, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Ожидается открытие рынка с умеренно негативного старта торгов в России с понижением порядка 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2290, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280 и 2260, а в качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2300 и 2320, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».

"После умеренно негативного открытия индекса Мосбиржи наиболее вероятен его переход в состояние консолидации в ожидании новых значимых драйверов. Предсказуемый исход президентских выборов в России, скорее всего, не найдет заметного отражения в динамике российского фондового рынка", — добавил он.

Продолжающаяся геополитическая напряженность компенсируется возросшим предложением валютной выручки экспортерами и высоким спросом на российские гособлигации, дополнительную поддержку рублю оказывает начавший период налоговых выплат, рассуждает Вадим Иосуб из компании «Альпари».

"В начале сегодняшних торгов возможен рост рубля по итогам президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, однако, учитывая их вполне ожидаемый результат, мы оцениваем потенциал этого роста достаточно умеренно. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,9-58,1 рубля, для европейской валюты — 69,9-71,4 рубля", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли в пределах 0,3% на фоне позитивной макроэкономической внутренней статистики.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 0,3%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,2-0,8%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 65,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2263 доллара против 1,2285 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за большинством акций нефтегазового и металлургического секторов. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% — до 2294,6 пункта, индекс РТС — на 0,56%, до 1254,29 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы вырос на 3 копейки — до 57,49 рубля, евро снизился на 3 копейки, до 70,65 рубля.