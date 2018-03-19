Национальный долг США превысил $21 трлн

Национальный долг США превысил $21 триллион

Национальный долг США впервые в истории преодолел отметку в $21 трлн. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Отмечается, что когда президент США Дональд Трамп занял пост главы государства, национальный долг Соединённых Штатов находился на отметке $19,9 трлн.

При этом телекомпания добавляет, что долг США почти удвоился за время правления бывшего американского лидера Барака Обамы . В момент его вступления в должность страна задолжала $10,6 трлн, а когда он уходил со своего поста, эта цифра как раз и достигла $19,9 трлн.

Ранее стало Счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорилось, что до 2040 года общественная задолженность США — госдолг без учёта обязательств, принадлежащих американским государственным органам, — может вырасти с 76% до 106% ВВП.