Индекс РТС прибавит 0,4% в начале торговой сессии, — Константин Чернышев, аналитик корпорации «Уралсиб»

Минфин разместил новый евробонд с погашением в 2029 г. и доходностью 4,625% годовых на1,5 млрд долл. плюс дополнительный выпуск с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25% на 2,5 млрд долл. Доходность оказалась ниже ориентиров Минфина на 12,5 б.п. и 25 б.п. соответственно, причем основной объем облигаций был куплен иностранными инвесторами. Таким образом, привлекательная доходность компенсировала политические риски российского рынка.

По предварительным данным ЦИК, на состоявшихся в воскресенье президентских выборах победу одержал действующий президент Владимир Путин , набравший почти 77% голосов. Поскольку победа Путина была предсказуема, а основные положения предвыборной программы были изложены им в недавнем послании Федеральному собранию, вряд ли стоит ожидать сильной реакции рынка на результаты голосования.

На этой неделе пройдет заседание совета директоров ЦБР по ключевой ставке. Мы ждем ее снижения на 25 б.п. до 7,25%, поскольку инфляция пока остается низкой (2,2%).

Европейские рынки завершили неделю в зеленой зоне, индекс Euro Stoxx 50 прибавил в пятницу около 0,7%. Окончательное значение потребительской инфляции в еврозоне в феврале составило лишь 1,1% год к году. Это на 0,1 п.п. ниже предварительной оценки и самое низкое значение ИПЦ с конца 2016 г. Таким образом, усилия ЕЦБ по разгону инфляции в еврозоне пока на дали эффекта, а значит, у банка нет поводов для сворачивания программы количественного смягчения.

Американские индексы также закрылись в пятницу в небольшом плюсе. Очередная порция макростатистики подтвердила хорошее состояние экономики США . Промпроизводство в стране увеличилось в феврале на 1,1% и существенно превысило ожидания рынка, прогнозировавшего рост на 0,4%, а загрузка производственных мощностей выросла до 78,1% с 77,5% в январе, превысив прогноз на 0,4 п.п. На этой неделе 20–21 марта состоится заседание ФРС . Рынок не сомневается, что ФРС поднимет учетную ставку на 25 б.п. до 1,5–1,75%, поэтому главное внимание будет сосредоточено на комментариях регулятора по итогам заседания. Основным вопросом остается число повышений ставки в 2018 г. Если в декабре прошлого года ожидалось три повышения в текущем году, то сейчас рынок рассматривает возможность четырех повышений.

Азиатские индексы сегодня двигаются разнонаправленно, японский NIKKEI 225 заметно падает, китайские индексы немного подорожали. Нефтяные котировки этим утром дешевеют, фьючерс на S&P500 торгуется в красной зоне. Российский рынок сегодня может подрасти, мы ожидаем, что индекс РТС прибавит 0,4% в начале торговой сессии.