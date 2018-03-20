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Доллар может уже в первый час торгов отступить ниже 57,7 рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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Доллар может уже в первый час торгов отступить ниже 57,7 рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 53 минуты назад
Фото: Прайм
Основным поводом к покупкам выступит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться в район 66,5 доллара за баррель.
При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. Так, по итогам торгов понедельника в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 1,4%, что чуть ниже уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя чуть менее 0,2%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 0,6%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%.
В сложившихся обстоятельствах у российского фондового рынка появляется шанс на отыгрыш части потерь понедельника. Преобладание покупок может позволить индексу Мосбиржи в первые часы торгов подняться выше 2285 пунктов. При этом умеренный рост европейских индексов на открытии торгов вряд ли добавит оптимизма российским инвесторам.
Отметим, что в первой половине торгов изменить ситуацию на рынках может статистика из Старого Света, где сегодня будут опубликованы данные по индексу цен производителей в Германии, торговому балансу Швейцарии и индексу потребительских цен в Великобритании, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Также мы не исключаем продолжения восстановления на рынке энергоносителей, что даст нашим акциям дополнительный повод для подъема. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на заокеанские площадки, где в преддверии решения ФРС по ставке мы не ожидаем существенных движений. При этом в 18.00 мск. выйдут данные по индексу потребительского доверия в еврозоне.
На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Рост цен на нефть и увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров дадут «медведям» возможность вернуть себе инициативу, в результате чего доллар может уже в первый час торгов отступить ниже 57,7 рубля. В случае же если «черное золото» в течение дня продолжит восстановление, американская валюта к концу торгов может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Отметим, что до пробоя этой отметки говорить о возобновлении полноценного снижения в паре USD/RUB не приходится.
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