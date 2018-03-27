Минфин поручил ФНС уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин РФ дал поручение Федеральной налоговой службе уделить особое внимание собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов.
Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.
"Федеральной налоговой службе необходимо уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов (успехи в администрировании НДС необходимо распространять на другие налоги и страховые взносы), обеспечить бесперебойное проведение очередных этапов внедрения онлайн-касс, запустить систему записи актов гражданского состояния и национального сегмента прослеживаемости товаров", — сказал министр.