Минфин поручил ФНС уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.

"Федеральной налоговой службе необходимо уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов (успехи в администрировании НДС необходимо распространять на другие налоги и страховые взносы), обеспечить бесперебойное проведение очередных этапов внедрения онлайн-касс, запустить систему записи актов гражданского состояния и национального сегмента прослеживаемости товаров", — сказал министр.