Ещё
Moody's повысило рейтинги Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Moody's повысило рейтинги Белоруссии, прогноз стабильный 

Прайм 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги эмитента и необеспеченного долга Белоруссии с "Caa1" до "B3" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Повышение рейтингов Белоруссии вызвано прежде всего улучшением состояния внешней ликвидности страны, хотя оно все еще остается слабым", — пишет агентство, добавляя, что стабильный прогноз отражает улучшение экономических и бюджетных перспектив страны, а также ее готовность исполнять свои долговые обязательства, несмотря на имеющиеся внешние риски.
Moody's прогнозирует, что после того, как экономика страны вышла из рецессии в прошлом году, рост ее ВВП в ближайшие несколько лет будет составлять в среднем 2%. Дефицит счета текущих операций, по мнению агентства, увеличится до 2,5-3% ВВП в 2018-2019 годах с 1,8% в 2017 году.
Агентство добавляет, что повышению рейтинга страны может способствовать дальнейшее улучшение состояния ее внешней ликвидности, которое в свою очередь зависит от проведения структурных реформ, направленных на снижение макроэкономических дисбалансов и более устойчивый экономический рост.
Прайм: последние новости
Новак: Возможный отказ Великобритании от российского газа нанесет вред потребителям Россия уходит от дорогих долгов СССР СМИ: Неналоговые сборы станут частью Налогового кодекса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»916
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие283
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
ЕС поддержал наказание России176
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова21
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение