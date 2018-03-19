Нефть подогревает милитаризацию Южно-Китайского моря

Москва , 19 марта — «Вести. Экономика» Не секрет, что Китай усиливает свое безумное строительство военных объектов на островах, рифах и впадинах в оспариваемом Южно-Китайском море. Однако также становится все более очевидным, что Пекин не боится подвести черту под этими в основном сомнительными притязаниями.

В конце прошлой недели, преуменьшая геополитические амбиции своей страны, министр иностранных дел Китая Ван Йи все же не смог удержаться и не подключить к этому вопросу линию партии.

«Решение Пекина защитить мир и стабильность Южно-Китайского моря должно быть непоколебимо», — отметил Ван, добавив, что проблемы в регионе обусловлены влиянием «внешних сил», которые «отправили полностью вооруженные боевые корабли в Южно-Китайское море, чтобы продемонстрировать военную мощь».

Его отсылка к так называемым внешним силам включает в себя увеличенную свободу передвижения в море ВМС США в Южно-Китайском море. В последнее время Австралия и даже Великобритания начали оспаривать претензии Пекина в проблемных водных территориях. Китай, который имеет чрезмерные территориальные притязания в Южно-Китайском море наряду с Филиппинами Вьетнамом , Тайванем, Малайзией Брунеем , претендует на почти 90% моря в том, что обычно называют его линией девяти пунктиров.

Если уйти от постоянной риторики по поводу этого вопроса, стоит спросить, почему новая сверхдержава в мире и вторая по величине экономика готова поставить под угрозу свою репутацию? Ответом, как часто бывает в геополитических играх, является нефть. Много нефти.

Сколько нефти? Согласно одной из старейших оценок Китая, потенциальные нефтяные ресурсы в Южно-Китайском море достигают 213 млрд баррелей, хотя многие западные аналитики неоднократно заявляли, что эта оценка кажется чрезвычайно высокой.

Согласно консервативному отчету Геологической службы США (USGS) за 1993-1994 гг., общая сумма выявленных и невыявленных ресурсов в морских бассейнах Южно-Китайского моря составляет 28 млрд баррелей, однако эта оценка, в свою очередь, представляется особенно низкой.

Более того, согласно оценкам USGS 1993/1994 гг. говорится, что природный газ на самом деле более распространен в этом районе, чем нефть. По данным USGS, около 60%-70% углеводородных ресурсов области составляет газ, а общая сумма выявленных и невыявленных запасов в бассейнах Южно-Китайского моря оценивается в 266 трлн кубических футов (tcf).

Государственная нефтяная компания China National Offshore Oil Company (CNOOC), отвечающая за большую часть добычи нефти и газа в море в Китае, утверждает, что в этом районе содержится около 125 млрд баррелей нефти и 500 трлн кубических футов газа на неисследованных территориях, хотя показатели не были подтверждены независимыми исследованиями.

Возможно, именно поэтому CNOOC потратил более миллиарда долларов на строительство глубоководной буровой установки Hai Yang Shi You 981 (HYSY 981). Когда она была запущена в 2014 году, китайские власти заявили, что буровая установка фактически считалась китайской «суверенной территорией».

С тех пор установка использовалась для различных целей, в том числе спорного использования в середине 2014 года у берегов Вьетнама в исключительной экономической зоне.

Вьетнамцы ответили протестами, устроив поджоги китайских заводов в стране, что в конечном итоге заставило Пекин эвакуировать граждан Китая, а также заставили преждевременно остановить буровую установку HYSY 981. Аналитики посчитали это противостояние серьезным развитием территориальных споров между Китаем и Вьетнамом после битвы у рифа Джонсона в 1988 году, в результате которой погибло 64 вьетнамских солдата.

Согласно новому исследованию USGS в 2010 году, есть вероятность в 95% того, что в Южно-Китайской морской платформе будет содержаться по меньшей мере 750 млн баррелей нефти, средняя вероятность составляет около 2 млрд баррелей и низкая вероятность (5%) более 5 млрд баррелей. Недавно геологи заявили, что Южно-Китайская морская платформа — это территория, богатая углеродами, обладающая идеальными геологическими условиями, необходимыми для развития углеводородов, особенно нефти.

Несмотря на то, что западные геологи, по-видимому, лишь недавно оценили нефтяной и газовый потенциал области, китайцы знали это в течение многих лет.

Возможно, именно поэтому они относятся к Южно-Китайскому морю как к Второму Персидскому заливу и, несомненно, будут не только продолжать там строительство, но и отстаивать его риторикой или если понадобится силой.