В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

В самом начале торгов наблюдалось повышение по индексу РТС — основания для оптимизма дала динамика цен на нефть (фьючерсы на Brent приблизились к $70 за баррель на фоне сообщений о неожиданном сокращении запасов сырой нефти в США ). Однако вскоре российский рынок вслед за мировыми оказался под давлением опасений, связанных с перспективой «торговых войн», главными участниками которых предполагаются США и Китай . В итоге акции МТС (MTSS) подешевели на 2.4%, Магнита ( MGNT ) — на 2.2%, Транснефти (TRNFP) — на 2.1%, Мечела (MTLR) и Аэрофлота (AFLT) — на 2.0%.

Фондовые индексы США упали на 2.4% — 2.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы в минусе, по азиатским наблюдается заметное снижение.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. В то время как цены на энергоносители остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос в нефтегазовом секторе, на рынках в целом наметился процесс «ухода от риска» — рост волатильности по западным фондовым индексам сопровождается увеличением потока заявок на покупку в секторе американского госдолга.

Ухудшение обстановки на мировых фондовых площадках объясняется негативными для глобальной экономики процессами в сфере международной торговли — президент США Д. Трамп поручил ввести импортные пошлины товары из Китая, после чего китайские власти пообещали принять ответные меры в виде пошлин на импорт из США.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар рубль — по данным технического анализа, после «тестирования» уровня 57.0 возможен «отскок».