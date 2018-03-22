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В начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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В начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
На характер торгов повлияли и корпоративные новости. Так, Сбербанк (SBER) вырос на 4.6% после заявления главы банка о планах выплаты «значительных» дивидендов (рекомендация наблюдательного совета Сбербанка по размеру дивидендов ожидается 17 апреля). Акции ММК (MAGN) подорожали на 4.4%, Транснефти (TRNFP) — на 2.4%, Мечепа (MTLR) — на 2.4%, Алросы (ALRS) — на 1.6%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 5.6%, Русснефти (RNFT) — на 3.8%, М. Видео (MVID) — на 2.5%.
Фондовые индексы США потеряли 0.2% — 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС после выхода фьючерсов на нефть Brent к психологически важному уровню $70 за баррель и ослабления доллара США на валютном рынке. ФРС США по итогам регулярного заседания в среду вечером, как и ожидалось, сместила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0.25 п.п. вверх, но сопутствующий комментарий оказался не столь «жестким», как ожидали многие из участников рынка. В итоге индекс доллара (DXY) вернулся в область ниже 90 пунктов, что способствует восстановлению интереса инвесторов к развивающимся рынкам.
На российском валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль в рамках реакции на сравнительно «мягкий» комментарий ФРС США.
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