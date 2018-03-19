Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в понедельник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.318,40 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,46%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.307,40 долл. и сопротивление — на 1.330,50 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,50% и торгуется на отметке 89,35 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,42%, достигнув отметки 16,340 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 1,06%, дойдя до уровня 3,079 долл. за фунт.