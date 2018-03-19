Москва ответила Мэй на слова об «альтернативе российскому газу»

Если заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно поиска альтернативы российскому газу станут реальностью, это нанесет вред потребителям, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Должны ли стать реальностью заявления об альтернативных источниках газа (для Великобритании — ред.) взамен российского, это нанесет вред прежде всего потребителям. Должна ли какая-либо компания или страна искать другого поставщика — я не думаю, что условия для них будут настолько предпочтительными и выгодными", — заявил министр в интервью агентству Блумберг.
На прошлой неделе Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.