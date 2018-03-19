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Госдолг США преодолел новый исторический рубеж
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Госдолг США преодолел новый исторический рубеж 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Национальный долг США впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные телеканалом CBS со ссылкой на министерство финансов США.
В момент инаугурации Дональда Трампа в качестве 45-го президента США в январе 2017 года сумма американского госдолга составляла 19,9 триллиона долларов. Трамп критиковал своих предшественников за рост национального долга и обещал ликвидировать его за два президентских срока, то есть в течение восьми лет.
Он также возложил ответственность за это на своего предшественника Барака Обаму и демократическую партию США, от которой тот избирался. За время правления Обамы американский госдолг увеличился почти вдвое — с 10,6 триллиона в 2011 году до 19,9 триллиона в 2017 году.
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