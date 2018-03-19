Английские инвесторы скупают российские бумаги

Почему российские «березки» пользуются спросом у иностранных инвесторов?

Интрига. Пока британские власти осуждают Россию из-за отравления Скрипаля, английские инвесторы активно скупают российские ценные бумаги.

Минфин в этом году впервые выпустил еврооблигации. Спрос превысил предложение на 3 млрд, причем больше всего бумаг купили британцы. Чем руководствовались инвесторы? И какая интрига стоит за этим размещением?

Этот выпуск особенно ждали. СМИ предполагали, что в его рамках и произойдет репатриация капиталов крупных российских бизнесменов. Изначально это должен был быть отдельный выпуск, а бумаги на рынке получили неофициальное название «березки». Как писал «Коммерсантъ», по фамилии бизнесмена Григория Березкина , который и предложил такой способ защитить активы от новых американских санкций.

Писали, что речь идет о сумме до 3 млрд долларов. Позже в интервью Business FM Антон Силуанов заявил, что статус этих бумаг будет абсолютно рыночным. СМИ утверждали, что это делают для того, чтобы не привлекать излишнего внимания. Произошла ли эта репатриация? Однозначного ответа нет, но есть интересная деталь, замечает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Я не могу вам подтвердить это, но было интересно то, что Минфин размещал облигации, которые в случае невозможности платить долларами, будут оплачены различными валютами — G5. Если и эти валюты будут заблокированы, то есть в случае блокировки SWIFT, то будет оплата рублями. И это, конечно, настораживает».

Еще один признак, который тоже можно рассматривать в качестве подтверждения версии: почти 40% новых российских бумаг выкупили британские фонды. А как известно, Лондон — до сих пор одна из столиц крупного российского бизнеса. Но дело не только в этом. Российские бумаги все последние годы пользовались спросом.

С другой стороны, сейчас очередной пик геополитического обострения, связанный как раз с Британией. Но рынок живет по своим законам. Например, перед объявлением «кремлевского списка» был полный штиль. Небольшой исторический экскурс с другими примерами от портфельного менеджера Александра Крапивко

Александр Крапивко, портфельный менеджер

«В ночь перед «Брекзитом» была огромная покупка, как будто кто-то знал, что «Брекзита» не будет. На самом деле, он был. После этого рынок очень сильно обвалился, а потом он начал расти. Каждый случай неопределенности разрешается по-своему. Во время избрания Трампа, все сперва упало, а потом начало расти. Причем, в тот же день. И люди, которые быстро не принимали решения, они проиграли и в том, и в другом случае».

Минфин ограничил размещение до 4 млрд долларов. Спрос же на российские суверенные бумаги составил 7 млрд Причем, в эти же дни свои облигации в Лондоне на 750 млн евро разместил «Газпром» . Спрос в три раза превысил предложение. И то, что в этот момент Тереза Мэй произносила пламенную речь в парламенте, на это никак не повлияло. Ставки решают все, замечает гендиректор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин.

Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»

«У России заимствования крайне дороги, и инвесторам это очень нравится. Все по-прежнему за счет государственного бюджета стараются себе заработать как можно больше, поэтому интерес к нашим бумагам сохранится до тех пор, пока ставки не упадут до 3-4% годовых. Наша страна реструктурирует и выплачивает задолженности, как правило, все, даже за Советский Союз, так что у нас очень хорошая платежеспособность, это тоже очень важно для инвесторов».

И еще один важный момент. Минфин разместил бумаги в так называемую ведьмину пятницу. Это день, когда заканчиваются контракты и инвесторы принимают ключевые решения. Они и приняли — в пользу российских бумаг. Тут играет еще один фактор: купить, пока не поздно, мало ли что еще случится. Международный накал, получается, лучшее время для иностранных заимствований. Хорошему Минфину на заметку.