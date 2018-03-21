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WSJ: Китай ответит США на введение новых пошлин
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WSJ: Китай ответит США на введение новых пошлин 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Aly Song/Reuters
Китай готовится ввести ответные меры на новые американские пошлины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе.
Как стало известно, пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий.
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