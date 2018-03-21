WSJ: Китай ответит США на введение новых пошлин 

Китай готовится ввести ответные меры на новые американские пошлины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе.
Как стало известно, пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий.