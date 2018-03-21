WSJ: Китай ответит США на введение новых пошлин

Уточняется, что китайские меры могут затронуть экспорт сельскохозяйственной продукции в США

Как стало известно, пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий.