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США отложат введение пошлин для ряда стран
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Торгпред США: введение пошлин будет отложено для ряда стран 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер заявил, что новые пошлины США на сталь и алюминий не будут применены к Европе, Австралии, Аргентине, Бразилии и Южной Корее на время переговоров с ними. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Есть страны, с которыми мы ведем переговоры… президент решил поставить на паузу введение пошлин в отношении этих стран. Это Европа, Австралия, Аргентина, Бразилия и (Южная) Корея", — сказал Лайтхайзер.
В свою очередь глава минторга США Уилбур Росс рассказал, что американский президент Дональд Трамп в ближайшее время объявит о размере ввозных пошлин на алюминий и сталь, а также назовет страны, на которые эти меры распространятся.
Ранее сообщалось, что ЕС и США анонсировали "немедленные" переговоры по стали и алюминию.
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