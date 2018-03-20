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Минфин США объяснил введение пошлин на импортные товары
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Минфин США объяснил введение пошлин на импортные товары 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, почему Вашингтон вводит пошлины на импортные товары. Об этом он сказал на конференции в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Комментируя якобы развязанную США торговую войну, он заявил, что США «просто хотят равных условий», аналогичных тем, которые имеют другие компании в США.
"Это не протекционизм, это просто более справедливые условия", — подчеркнул Мнучин.
По его словам, с рядом стран уже обсуждаются условия исключения из списка стран, для которых введут пошлины на алюминий и сталь. Тем не менее министр отказался назвать эти страны до завершения переговоров.
Мнучин также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп быстро примет решение по исключению стран из этого списка.
Ранее СМИ сообщали, что США в ближайшее время введут пошлины на китайские товары.
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