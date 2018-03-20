Источник: США в ближайшее время введут пошлины на китайские товары

Администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий.

Как стало известно, администрация рассматривает широкомасштабные пошлины на все виды товаров: от бытовой электроники до обуви и одежды, сделанные в Китае , а также ограничения на китайские инвестиции в США

Источники отметили, что точный размер и состав пошлин может измениться.