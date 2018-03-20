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Источник: США в ближайшее время введут пошлины на китайские товары
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Источник: США в ближайшее время введут пошлины на китайские товары 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Администрация президента США Дональда Трампа намерена наложить пошлины на китайские товары на сумму около $60 млрд уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Уточняется, что пошлины вводятся в качества наказания Пекина за хищение интеллектуальной собственности у американских предприятий.
Как стало известно, администрация рассматривает широкомасштабные пошлины на все виды товаров: от бытовой электроники до обуви и одежды, сделанные в Китае, а также ограничения на китайские инвестиции в США.
Источники отметили, что точный размер и состав пошлин может измениться.
Ранее сообщалось, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду на то, что Пекин и США смогут избежать торговой войны.
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