AFP: еврокомиссар по торговле обсудит в США введение таможенных пошлин 20 и 21 марта

ТАСС, 19 марта. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём отправится в Вашингтон, где во вторник и среду, 20 и 21 марта, проведет переговоры с представителями властей США по вопросам введения таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

По его данным, еврокомиссар встретится с министром торговли США Уилбуром Россом.

Президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции из стали и алюминия. Он сообщил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.

10 марта в Брюсселе прошла встреча по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их позднее.