Россиянам готовят новые налоги

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«Коммерсантъ» узнал о планах включения утилизационного сбора в Налоговый кодекс 

Ведомости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Шесть наиболее близких к налогам платежей, включая утилизационный и экологический сборы, могут быть включены в Налоговый кодекс (НК) уже текущем году. В их числе также может оказаться курортный сбор, который пока взимается в нескольких регионах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Объем неналоговых платежей, по оценкам бизнеса, составляет в 1% ВВП или более 800 млрд руб. На включении части неналоговых платежей в Налоговый кодекс настаивает Минфин. Ситуацию там не комментируют. Собеседник издания видит в этом решении предсказуемость для бизнеса, поскольку до сих пор такие платежи могли повышаться решением правительства, о чем бизнес узнавал постфактум.
«Остальные платежи, например плата за проведение экспертизы в строительстве или для допуска лекарства в продажу, это явно не налоги, поэтому включать их в НК было бы странно», — говорит он.
Собеседник издания отмечает, что закрепление неналоговых платежей в федеральном законе потребует внесение в него поправок.
Ранее руководители трех бизнес-объединений — Сергей Катырин от Торгово-промышленной палаты, Александр Шохин от РСПП и (Александр Калинин от «Опоры России» обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с письмом с просьбой ускорить внесение в Госдуму законопроекта о регулировании неналоговых платежей.
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