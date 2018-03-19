Ещё
Минтруд сообщил о росте зарплат в 2017 году на 7%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд сообщил о росте зарплат в 2017 году на 7% 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Реальное время
По итогам 2017 года средние зарплаты в России выросли на 2,4 тыс. руб., или на 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные проекта итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год. В пресс-службе министерства отметили, что в документе приводятся предварительные оценки, основанные на последних данных Росстата.
Минтруд указывает, что номинальная начисленная заработная плата в прошлом году выросла на 7,2% и составила 39,1 тыс. руб. на одного работника в месяц. В то же время с учетом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%. Кроме того, в течение 2017 года работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками почти на 9%, или на 239 млн руб.
Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4% — до 13,3 тыс. руб., говорится в документе. При этом их реальный размер увеличился на 3,6%.
Реальные доходы россиян, согласно документу, продолжают снижаться, однако меньшими темпами, чем в 2016 году. В 2017 году падение показателя составило 1,7%, а в 2016% — на 5,8%. В Минтруде «Известиям» это объясняли сокращением теневого сектора экономики.
Rambler News Service: последние новости
Новак: снижение Великобританией закупок российского газа навредит ее потребителям Число безработных в России за неделю выросло на 0,3% — до 801 тыс. человек Wintershall в 2018 году намерена сохранить финансирование «Северного — 2» на уровне €324 млн
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»890
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие267
ЕС поддержал наказание России171
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова17
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение