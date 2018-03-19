Минтруд сообщил о росте зарплат в 2017 году на 7%

По итогам 2017 года средние зарплаты в России выросли на 2,4 тыс. руб., или на 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные проекта итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год. В пресс-службе министерства отметили, что в документе приводятся предварительные оценки, основанные на последних данных Росстата

Минтруд указывает, что номинальная начисленная заработная плата в прошлом году выросла на 7,2% и составила 39,1 тыс. руб. на одного работника в месяц. В то же время с учетом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%. Кроме того, в течение 2017 года работодатели сократили просроченную задолженность перед сотрудниками почти на 9%, или на 239 млн руб.

Назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4% — до 13,3 тыс. руб., говорится в документе. При этом их реальный размер увеличился на 3,6%.

Реальные доходы россиян, согласно документу, продолжают снижаться, однако меньшими темпами, чем в 2016 году. В 2017 году падение показателя составило 1,7%, а в 2016% — на 5,8%. В Минтруде «Известиям» это объясняли сокращением теневого сектора экономики.