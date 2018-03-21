Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ведомство подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции, сообщает «Газета.Ru».
«Вы знаете о том, что задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции», — сказал глава министерства.
По его словам, к реализации этой задачи приступили фактически с 2018 года.
Кроме того, Топилин отметил, что Минтруд будет ориентироваться на утверждённую в 2013 году стратегию развития пенсионной системы. Там указано, что к 2030-му уровень пенсий должен достичь 2,5 — 3 прожиточных минимумом.
Ранее Топилин рассказал о сроках запуска электронных трудовых книжек в России.