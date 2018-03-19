Мировой экономике пророчат скорый перегрев

Глобальная экономика ускоряется. На прошлой неделе организация экономического сотрудничества и развития повысила прогноз роста мировой экономики на 2018 и 2019 годы до 3,9% — это максимальный показатель с 2011 года. Ожидается, что дополнительный стимул для роста придаст снижение налогов в США . Но столь бодрые темпы начинают беспокоить инвесторов, которые опасаются перегрева и нового спада.

«Когда многие страны сильно растут, мировая экономика находится в наиболее уязвимом положении из-за повышенных процентных ставок и финансовых рисков», — цитирует «Вести. Экономика» старшего экономического советника в HSBC Стивена Кинга. Добавляют тревожности заявления президента США Дональда Трампа, взявшего курс на торговые войны, недавний всплеск волатильности на финансовых рынках и усиление неопределенности в геополитике. За последние 30 лет мировой рост ВВП превышал 3,9% лишь восемь раз. При этом каждый синхронизированный подъем с тех пор предвещал резкий шок, отмечает HSBC Holdings Plc. Так, в 2007 году темпы роста достигли пикового уровня 5,6%, после чего планета погрузилась в масштабный финансовый кризис.

Вопрос заключается не в том, каким окажется текущий год, потому что он-то обещает быть очень хорошим, а в том, когда и при каких обстоятельствах мировая экономика начнет замедляться, считает главный экономист по рынку BNP Paribas SA Пол Мортимер-Ли. «Риски для роста выглядят сбалансированными в краткосрочной перспективе, но все больше смещаются в сторону понижения, поскольку сказывается ужесточение политики и растут риски коррекции цен на активы», — предупреждает он.

Перегрев или восстановление?

«Если смотреть на динамику 2011 года, мировой ВВП рос более чем на 4,5%. И то, что сейчас он будет расти на 3,9%, — это нормально, тем более что есть существенные драйверы роста, такие, как Индия и Китай. Эти страны растут гораздо быстрее мировой экономики, толкая ее вперед», — сказал эксперт «Ридусу». Российские эксперты опасения западных коллег пока не разделяют. Перегрев мировой экономики действительно создает для нее определенные риски, но сейчас говорить о нем преждевременно, считает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Скорее, наоборот, идет восстановительный рост после длительного периода относительного слабой динамики глобальной экономики, и можно даже рассчитывать на еще большее ускорение.

«Я думаю, дважды в одну воронку ядро не упадет. По крайней мере, с точки зрения банковского сектора развития кризиса по аналогии с 2008 годом ожидать не стоит», — успокаивает Нигматуллин. И добавляет, что уж точно не стоит опасаться повторения такого долгового кризиса, который испытали страны Европы. Это не означает, конечно, что новый кризис не возможен в принципе, но он будет другим. Многое, по его словам, зависит также от качества регулирования экономики. А страны-регуляторы сделали выводы из кризиса 2008 года. В частности, были придуманы специальные ограничения для банков, поскольку именно они создают основной риск, через который всегда транслируется кризис. Были добавлены контрциклические ограничения в капитал, то есть теперь банки должны сами накапливать специальные резервы, чтобы в случае кризиса их тратить.

«Задача и ФРС, и ЕЦБ все-таки не стимулировать экономический рост, и не подавлять его, а таргетировать инфляцию — так же, как сейчас российский ЦБ делает. ФРС и ЕЦБ будут таргетировать инфляцию на уровне 2%. И не стоит из этого делать какие-то долгоиграющие выводы о том, что повышение ставок обрушит рынки. Нет, это просто обычная рутинная работа Центробанков, — поясняет Нигматуллин. — Конечно, некоторые акции подешевеют, какие-то подорожают. Но, я не думаю, что это будут существенные финансовые риски для глобального рынка и тем более для глобальной экономики». По мнению эксперта, повышение ставки ФРС и возможное в обозримом будущем ужесточение монетарной политики ЕЦБ сильно переоцениваются игроками рынка. Ни к чему плохому эти события не приведут, полагает он. Напротив, это означает, что экономика начинает входить в привычное русло и больше не нуждается в дополнительных стимулах в виде сверхнизких ставок. Поэтому регуляторы могут перейти от поддержки экономики после кризиса к нормальной монетарной политике.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев , в свою очередь, отмечает, что опережающее повышение ставки ФРС сводит к нулю главный риск — всплеск глобальной инфляции. Низкий уровень безработицы в США, который теоретически может нанести удар по корпоративному сектору из-за роста зарплат и издержек компаний, на мировую экономику тоже вряд ли сильно повлияет по причине отсутствия единого глобального рынка труда.

Реальную угрозу создает повышенный на фоне позитивных прогнозов оптимизм инвесторов, которые покупают акции намного более активно, чем обычно, образуя пузырь, который может лопнуть. «Учитывая, что Америка растет уже 9 лет подряд, это действительно серьезный риск. Но все-таки я думаю, там более важны какие-то другие факторы, но никак не ожидание ускоренного экономического роста», — рассуждает эксперт.

Для России в этой ситуации плохо то, что при относительно дорогой нефти страна покажет, в лучшем случае, чуть более 2% роста, что намного ниже среднемировых темпов. То есть, получается, что на фоне мировой экономики РФ будет стагнировать, тогда как власть ставит задачу расти темпами, превышающими общемировые.

Рискованный допинг для мозгов

«Конечно, они снижают эффективность мировой экономики. Местным производителям будет менее выгодно работать, если им будут закрыты глобальные рынки, — отмечает Нигматуллин. — Но тут, опять же, многое непонятно: насколько сильны будут эти ограничения, и будут ли они вообще. Каких-то особых негативных моментов, связанных с риторикой Трампа, пока нет». Различные торговые барьеры, которые вводит Трамп, ничего хорошего экономике не сулят, но и их значение переоценивать не стоит, считают эксперты.

«Скорее всего, в краткосрочной перспективе ему удастся этими мерами поддержать экономический рост и снизить безработицу. А что будет потом, когда будет другой президент США, я думаю, ему все равно», — говорит эксперт. Безусловно, торговые войны ударят по глобальному экономическому росту и занятости, считает Разуваев. В конечном счете, от этого проиграют все, хотя поначалу США может получить определенные бонусы. Но Трамп далеко в будущее не заглядывает, он оперируют все-таки собственным выборным циклом.

Что касается геополитических рисков, Нигматуллин не видит каких-то принципиальных различий текущей ситуации с тем, что было раньше. Сохраняется все та же напряженность с Китаем, с Северной Кореей , с Россией относительно истории с Крымом и восточными частями Украины . Просто перманентно все это всплывает в информационном пространстве.