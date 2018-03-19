Минтранс ужесточит требования к качеству авиатоплива

Минтранс намерен ужесточить требования к качеству авиатоплива

По данным издания, Минтранс разработал законопроект новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается.

В него включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации.

В свою очередь Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад в России системе сертификации авиатоплива.

Как отмечают источники газеты, ситуацию с качеством авиационного топлива в стране нельзя назвать безопасной — и это может привести к серьезным проблемам.