Ухудшение отношений с Россией вызывает новые опасения по поводу хранения газа

По данным торгового альянса энергетической отрасли, министры должны проанализировать ситуацию с сокращением мощностей по хранению газа в Великобритании на фоне растущего дипломатического скандала с Россией

По заявлению представителей Альянса энергетических и коммунальных компаний (EUA), в результате недавнего решения закрыть газохранилище Rough, которое расположено в Северном море у побережья Йоркшира и оператором которого является компания Centrica Plc, Великобритания в условиях падения температуры станет более зависимой от импорта газа. В газохранилище Rough, которое планируется закрыть, размещается около 70% всего газа Великобритании — объем, позволяющий обеспечить спрос на протяжении шести дней в зимний период.

«Учитывая небольшие мощности для хранения газа, это повышает нашу зависимость от импорта и подвергает более высокому риску возникновения неожиданных ситуаций в системе», — заявил руководитель EUA Майк Фостер (Mike Foster).

«Закупки газа у стран Ближнего Востока или России сопряжены с риском. События этой недели свидетельствуют о масштабе этих потенциальных рисков для Великобритании и Западной Европы в целом».

В прошлом году правительство одобрило план компании Centrica закрыть газохранилище, которое используется уже на протяжении 32 лет, заявив, что в страну поставляются большие объемы газа из ряда альтернативных источников. Тем не менее, как считают представители отрасли, это решение было ошибочным.

По словам Фостера, газохранилище Rough было «страховкой — своего рода дополнительной защитой» от резкого повышения стоимости газа. «На объекте Rough газ хранился летом, когда цена на него была, возможно, более низкой, а зимой, когда спрос был выше, газ брали для подачи в сеть. Так что газохранилище позволяло сглаживать цены для потребителей», — добавил он.