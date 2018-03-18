В Сеуле ожидают, что Вашингтон отменит пошлины на сталь и алюминий из Южной Кореи 

Сеул рассчитывает, что американские власти исключат Южную Корею из списка стран, в отношении которых будут применены пошлины на импорт стали и алюминия, заявила глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва. «Мы очень много спорили по поводу того, что, как союзнику, особенно сейчас, когда мы пытаемся извлечь максимум из образовавшейся возможности договориться по северокорейскому ядерному вопросу, нам нужно исключение из этого. Мы представили все свои аргументы и соображения и надеемся на хороший результат», — приводит её слова телеканал CBS.
Ранее СМИ сообщали, что представители США и ЕС проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить торговые пошлины.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал НСН «экономическую войну» Соединённых Штатов и Китая.