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Премьер Польши вновь обсудит с Меркель «Северный поток — 2»
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Премьер Польши вновь обсудит с Меркель «Северный поток — 2» 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Проект газопровода «Северный поток — 2» станет одной из важных тем встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава политического кабинета польского правительства Михал Дворчик.
«Nord Stream 2 станет одной из важных тем в повестке дня этой встречи», — приводит «Радио Польша» его слова.
Он также отметил, что в ходе переговоров стороны затронут будущее Европейского союза и его бюджет.
Ранее в ФРГ заявили, что российская сторона придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации проекта газопровода.
16 февраля Меркель по итогам переговоров с Моравецким отметила, что Германия считает «Северный поток — 2» экономическим проектом, который не несёт угроз.
RT на русском: последние новости
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