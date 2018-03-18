Премьер Польши вновь обсудит с Меркель «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» станет одной из важных тем встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с канцлером ФРГ Ангелой Меркель . Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава политического кабинета польского правительства Михал Дворчик.

«Nord Stream 2 станет одной из важных тем в повестке дня этой встречи», — приводит «Радио Польша» его слова.

Он также отметил, что в ходе переговоров стороны затронут будущее Европейского союза и его бюджет.

Ранее в ФРГ заявили, что российская сторона придерживается правил и требований германских регуляторов при реализации проекта газопровода.

16 февраля Меркель по итогам переговоров с Моравецким отметила, что Германия считает «Северный поток — 2» экономическим проектом, который не несёт угроз.